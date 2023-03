Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh Reveal-Trailer

Schon im vergangenem Jahr gab es einen Teaser zu Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh, dem heute der offizielle Reveal-Trailer folgt. Das Spiel von Publisher Microïds und Entwickler Pendulo Studios erscheint noch in diesem Jahr.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh wurde inspiriert von den legendären Abenteuern der Comicserie und entsteht in Koproduktion mit Moulinsart. Tim und sein treuer Hund Struppi stechen in See, um unglaubliche Abenteuer zu erleben. Nach einer Begegnung mit dem Ägyptologen Sophokles Sarkophag auf einer Mittelmeerkreuzfahrt beschließt der berühmte Reporter, das Grab des Pharaos Kih-Oskh zu erforschen.

Von Ägypten über Indien bis nach Arabien folgen Tim und Struppi einer Spur des Drogenhandels in den Fernen Osten. Der Spieler taucht in die fesselnde Welt des Comics ein und wird zum Helden eines epischen Action-Adventure-Meisterwerks. Mit einer Art Direction, die den Zeichnungen Herges treu bleibt, verspricht das Spiel eine authentische Adaption der berühmten Vorlage.

Neben Tim und Struppi wird man auf bekannte Charaktere wie Captain Haddock, der für Whiskey und gehobene Beleidigungen bekannt ist, aber auch Professor Calculus und die Detektive Thomson & Thompson treffen.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh erscheint im Laufe des Jahres für PS5, PS4, Xbox, Switch und den PC.