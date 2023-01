Bericht: PlayStation VR2 Vorbestellungen sind ein Desaster für Sony

Schon vor dem Release lastet also jede Menge Druck auf PSVR2 und aktuell gibt es kaum Anlass zur Hoffnung, dass es danach besser wird. Wenn Sony es nicht schafft, die Plattform mit tollen Titeln oder lohnenswerten Bundles schmackhaft zu machen und einen konstanten Spiele-Nachschub zu garantieren, dürfte VR auch weiterhin tief in der Nische bleiben – leider.

Das hat wiederum mit den angekündigten Spielen zu tun. Hier kann man Sony eigentlich keinen Vorwurf machen. Das Line-Up zum Launch liest sich gut und abwechslungsreich, Horizon: Call of the Mountain hat etwa das Potenzial, zu einem der besten VR-Spiele überhaupt aufzusteigen. Trotzdem ist die Liste überschaubar und kaum jemand kann seriös sagen, wie sich die Situation in ein bis zwei Jahren darstellt. Wenn PSVR2 nur wenige Spieler erreicht, verkaufen sich auch die Spiele schlecht. Das schreckt Hersteller von Third-Party-Titeln ab und auch Sony selbst wird sicherlich nicht ewig neue Ableger der großen Reihen nachliefern, die dann niemand spielt.

Einerseits ist da definitiv der recht happige Preis. PSVR2 kostet alleine knapp 500 Euro, kann aber nur in Verbindung mit einer PS5 genutzt werden. Wer beides neu kauft, kommt auf über 1000 Euro. Rechnet man dann noch hinzu, dass viele ihre PS5 durch die lange anhaltenden Lieferprobleme erst kürzlich bekommen haben dürften, scheint eine weitere Ausgabe in dieser Größenordnung für viele wenig attraktiv.

