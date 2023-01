E3 2023 auch in diesem Jahr ohne Sony und Nintendo

Was Sony angeht, werden diese wohl auch in diesem Jahr wieder auf eigene Events wie dem State of Play setzen, auch wenn Fans schon länger wieder größere Shows anstatt digitale Streams fordern. Bisher hat man sich von diesem Wunsch aber nicht beeindrucken lassen.

„Die E3 ist für mich einfach einer der wegweisenden Momente des Gamings. Ich liebe die Geschichte, nach LA zu gehen, Tausende von Menschen dort zu haben, großartige neue Dinge zu sehen … Menschen in der Branche zu sehen, den Fan Ereignisse, die wir hatten. Ich möchte auf jeden Fall, dass das so weitergeht.“

Bisher hat nur Xbox angedeutet, dass man im Rahmen eines Sommer-Events irgendwas plant, womit vermutlich das Summer Game Fest gemeint ist. Ob sie auch explizit an der E3 teilnehmen werden, ist unbekannt. Hier geht man zumindest von einer zeitnahen Beteiligung oder einem eigenen Event aus, da man die Tradition in irgendeiner Form bewahren möchte.

Laut einem Bericht von IGN werden Sony und Nintendo nicht an der E3 in Los Angeles im Juni teilnehmen, die nach 3 Jahren Corona-Pandemie eigentlich wieder groß durchstarten wollte. Dafür verweist man auf andere große Unternehmen, die vor Ort sein werden.

What do you think?