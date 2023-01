Dead Space Remake bekommt Grafik-Patch auf PS5

Das zeigt sich auch im Grafik-Mode, wo Dead Space gerade einmal mit 30fps läuft, um die ganzen grafischen Extras zu stemmen. The Callisto Protocol ( unser Review ) geht zwar einen ähnlichen Weg, bietet aber deutlich mehr Grafik- und Performance-Modi, die bis auf 120fps reichen. Die Unterschiede sind dennoch deutlich spürbar und The Callisto Protocol beeindruckt visuell deutlich mehr, obwohl der Titel zusätzlich auch für die Last-Gen Konsolen erschienen ist.

Generell ist das Dead Space Remake aus visueller Sicht nicht der große Wurf geworden, den man sich von einem reinen Next-Gen Titel erhofft hat. Hier hat eindeutig The Callisto Protocol die Nase vorn. Zwar sieht das Dead Space Remake deutlich besser aus als damals, wäre nach Ansicht einiger Tester in der Form aber auch auf den alten Konsolen machbar gewesen.

Damit werden die gemeldeten Fehler in Zusammenhang mit dem Variable Rate Shading (VRS) korrigiert, wodurch das Spiel in einzelnen Passagen recht verpixelt aussieht. Hintergrund ist wohl der, dass die Auflösung zunächst höher gerendert wird, um sie dann auf eine niedrigere native Auflösung herunter zu skalieren.

