Biomutant mit 60fps auf PS4 Pro, neue Videos erschienen

THQ Nordic und Experiment 101 geben heute einen Ausblick auf Biomutant und wie sich das Action-RPG auf PlayStation 4 und PS4 Pro schlägt.

So bestätigt der Publisher auf PS4 eine Auflösung von 1080p bei 60fps, sowie 1080p bei 30fps auf der Basis PS5. Hinzu kommen einige Optimierungen für PlayStation 5, die man jedoch nicht weiter ausführt. Eine native PS5 Version von Biomutant ist derzeit nicht in Planung. Hier wäre vor allem in Sachen Auflösung noch Luft nach oben. Unklar ist ebenso, ob Biomutant HDR unterstützt.

THQ Nordic verspricht mit Biomutant eine lebendige Open-World, die man zu Fuß, im Mech, per Jet-Ski, Heißluftballon oder mit anderen Dingen erkunden kann, was je nach Umgebung variiert. Ihr könnt die aussterbende Wildnis erforschen, die Tunnel- und Bunkernetzwerke der Unterwelt oder euch euren Weg durch die Berge oder das Archipel bahnen. Dabei werdet ihr nicht nur Geheimnisse aufdecken und Kreaturen begegnen, sondern auch merkwürdige Charaktere treffen.

Dass sich man schon jetzt so richtig auf Biomutant freuen kann, zeigen die nachfolgenden Videos von der PS4 und PS4 Pro, die mal wieder ein erfrischend neues Spiel in Aussicht stellen – keine xte Fortsetzung, kein Remaster und kein Remake.

Persönlich kann man sich ab dem 25. Mai von Biomutant überzeugen, wenn das Action-RPG offiziell erscheint.