Black Friday Week bei PlayStation, das sind die besten Deals

Die Black Friday Aktionen enden je nach Händler an unterschiedlichen Tagen. Spätestens Schluss ist am 30. November 2023. Sollte einzelne Angebote besonders hervorstechen, ergänzen wir diese hier.

Ein besonderes Angebot gibt es zudem bei PlayStation Plus. Sony bietet vom 17. bis 27. November bis zu 30 % Rabatt auf das 12-Monats-Abonnement. Bestehende PlayStation Plus-Nutzer können 25 % sparen, wenn sie von einem aktuellen Plan auf PlayStation Plus Extra upgraden, oder 30 % sparen, wenn sie auf PlayStation Plus Premium/Deluxe upgraden.

