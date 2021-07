Bleak Faith: Forsaken – Gameplay-Walkthrough zum Action-RPG

Archangel Studios zeigen heute einen umfassenden Gameplay-Walkthrough zu ihrem Action-RPG Bleak Faith: Forsaken, das ausschließlich noch für die Last-Gen Konsolen erscheint.

Hier erkundet man die letzten Überbleibsel der Zivilisation in einer riesigen, unversöhnlichen und vernetzten Welt. Erfahrt dabei mehr, was von seiner Geschichte übrig geblieben ist und erforscht die letzten Zivilisationsnester in der sich ständig erweiternden Omnistruktur.

Diese Omnistruktur verspricht eine dichte Atmosphäre voller Gefahren, denn nicht jeder Weg ist gepflastert, um davon zu rennen, so dass ihr auch stetig klettern und springen müsst, um aufzusteigen. Die Natur eures Zwecks ist jedoch in ein Mysterium gehüllt, und während man tiefer in die vielfältigen Hallen der Omnistruktur eintaucht, wirst man die wahre Bedeutung von Entfremdung, Isolation und Angst erkennen.

Bleak Faith: Forsaken sieht sich auch als Mischung aus Cyberpunk und dunkler Fantasy und verspricht eine Geschichte und Erfahrung, die allen Spielern, die nach etwas Neuem suchen, frischen Wind bietet. Die Welt ist voller Überlieferungen und jeder Aspekt davon wird mit größter Leidenschaft und Hingabe an die Kunst geschaffen. Als Basis gibt es schätzungsweise über 30 Stunden Inhalt, ein tiefes Klassensystem und ein prozedurales KI-System, das dafür sorgt, dass kein Durchspielen gleich ist.

Wann Bleak Faith: Forsaken erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.