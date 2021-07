The Caligula Effect 2 – Gameplay-Trailer enthüllt das Release-Datum

NIS America hat das Release-Datum zu The Caligula Effect 2 enthüllt, das man am Ende des neuesten Gameplay-Trailer bestätigt.

Spieler tauchen in The Caligula Effect 2 in ein realitätsverzerrendes Abenteuer ein, das vom Autor Tadashi Satomi und Director Takuya Yamanaka geschaffen wurde. Trefft darin auf die neuen Gesichter des Go-Home-Clubs, deren Erinnerungen vom Virtuadoll χ wiederhergestellt wurden. Rekrutiert weitere Studenten, die euch dabei helfen, den Virtuadoll, Regret und die Obbligato-Musicians herauszufordern und den Fluchtweg aus der falschen Welt von Redo zu finden.

Regret, eine Virtuadoll, hat die Welt von Redo erschaffen, um die Menschen vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit zu bewahren, indem sie die Menschheit unwissentlich in einer Simulation einsperrt. Dieses „Paradies“ wird jedoch tief zerrüttet, als ein virtuelles Idol namens χ in die virtuelle Realität von Regret eindringt und die Erinnerungen eines Schülers an die reale Welt wiederherstellt.

The Caligula Effect 2, das am 19. Oktober erscheint, verspricht damit eine meistervolle Geschichte des Persona-Autors Tadashi Satomi und Takuya Yamanaka. Mit dem pulsierenden, vocaloid-inspirierten Soundtrack, wird die Welt von Redo zu einem unvergleichlichen Ort für alle Sinne.