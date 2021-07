Blood Bowl 3 – Kampagnen-Trailer zum witzigen Strategietitel

Cyanide und Nacon werfen heute einen Blick auf Blood Bowl 3 und dessen Kampagne, die man während des Nacon Connect Events vorgestellt hat.

In der brandneuen Solo-Kampagne ist ein Agent auf dich als Coach aufmerksam geworden und will dich und dein Team finanzieren, damit du am neuen Blood-Bowl-Event „Konflikt der Sponsoren“ teilnehmen kannst. Euer Ziel ist es, eure Gegner auszuschalten und das Publikum zu gewinnen.

Features der Kampagne

Spiele mit der Rasse deiner Wahl!

Stelle dich Teams, die von den einflussreichsten Parteien der Alten Welt unterstützt werden!

Finde heraus, ob du gegen Spielerstars bestehen kannst, die jetzt Repräsentanten der wichtigsten Marken sind, zum Beispiel der legendäre Griff Oberwald!

Das Team, das du im Lauf der Kampagne aufgestellt hast, kannst du in allen anderen Spielmodi verwenden.

Witziger, blutiger und spektakulärer als je zuvor wird Blood Bowl 3 bei Fans des Universums und Wettbewerbs-Gamern gleichermaßen einschlagen. Bei seinem Start wird das Spiel zwölf Rassen enthalten, von denen jede eine eigene Arena und ein eigenes Team aus Cheerleadern vorweisen kann, sowie Kampagnen, Mehrspieler-Modi und einige Anpassungsmöglichkeiten. Nach der Veröffentlichung wird es regelmäßig inhaltliche Updates geben.

Der Release von Blood Bowl 3 ist für den 22. Februar 2022 geplant.