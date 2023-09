Blood Bowl 3 – Season 2 startet mit neuer Fraktion

Matches können jetzt zudem im Zuschauermodus bequem von der Tribüne aus mitverfolgt werden, das als neues Feature in der Season 2 dazukommt. Später in der Saison wird zusätzlich der Replay-Modus hinzugefügt, in dem Schlüsselmomente der Matches wiederholt angesehen und analysiert werden können, um Strategien zu verfeinern. Mit der zweiten Season werden zudem im Blood Pass neue Belohnungen freigeschaltet.

In Blood Bowl 3 ist die Season 2 mit einer neuen Fraktion gestartet, die in den kommenden Wochen außerdem neue Features wie den Zuschauermodus beinhaltet.

