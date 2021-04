Blood of Heroes – Neuer Melee-Combat Titel enthüllt

Vizor Games enthüllte heute ihren neuen Melee-Combat-Titel Blood of Heroes, in dem die Spieler um Ruhm und Ehre kämpfen.

In einem Reich der Dunkelheit steht man hier vor nervenzerreißenden PvP-Schlachten, in denen es sich zu beweisen gilt. Dazu stehen einem eine Reihe einzigartiger und furchtloser Kämpfer bei. Blood of Heroes findet in einer erbarmungslosen Grenzwelt statt, in der sich die größten Helden dieses Reiches gegenüberstehen.

In mittelalterlichen, nordisch inspirierten Arenen treten diese Krieger mithilfe eines umfassenden Arsenals an Kampfstilen, Fähigkeiten und Waffen an,um ihr Leben und ihre Ehre zu verteidigen. Dabei entscheidet nicht nur das Talent und die Fertigkeiten mit der Klinge, auch Kriegs-Siegel und Magie stehen den Helden zur Verfügung. Jeder Charakter bietet dabei seinen eigenen, einmaligen Spielstil und bereitet Spielern die Qual der Wahl zwischen schnellen, präzisen Stößen, mächtigen Schlägen oder Area-of-Effect-Fähigkeiten.

„Wir haben uns vorgenommen, ein Spiel zu kreieren, das wir selbst nicht mehr aus der Hand legen wollen: Eine böse Welt, vollgepumpt mit Adrenalin, inspiriert von legendären Spielen wie Dark Souls, mit unnachgiebigen PvP-Schlachten und Kriegern, die weder Gnade noch Angst kennen,“ meint Dmitry Voronov, der Director des Spiels.

Blood of Heroes präsentiert die Helden nicht immer als Ritter in strahlender Rüstung, die für eine gute Sache kämpfen. Diese waren auch unerbittlich, verschlagen, gar rachsüchtig oder aber umgedreht auch schützend und unterstützend. Das wahre Wesen dieser Helden wird erst in der Schlacht offenbart, dessen Persönlichkeit sich je nach Stimmungslage und Spielstil für einen Kämpfer festlegen lässt.

Blood of Heroes erscheint für PlayStation 4 und PS5.