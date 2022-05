Blood of Heroes wird mangels Interesse schon wieder eingestellt

Noch nicht einmal aus der Beta geschafft, wird der Combat-Titel Blood of Heroes von Vizor Games auch schon wieder eingestellt. Hintergrund ist das mangelnde Interesse an dem Titel.

In einem Statement erklärt der Entwickler, dass die Zeit gekommen ist, um die harte Wahrheit anzuerkennen: „Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir konnten nicht genug Spieler gewinnen. Am 27. Mai wird Blood of Heroes seine Server stoppen und als Projekt aufhören zu existieren.“

Aus der Erfahrung lernen

So traurig man über die Entwicklung ist, über all die Energie, die man in Blood of Heroes gesteckt hat, möchte man diese Erfahrung nutzen, um sie in zukünftige Projekte einfließen zu lassen, an denen man bereits arbeitet.

„Wir sind dankbar. Für die Tatsache, dass es euch gibt. Für eure Leidenschaft für Schlachten und euch Drang, sie zu überwinden. Für euren Mut, ein unfertiges Projekt zu spielen, für den Glauben an uns, für euer Lob und eure Kritik und für unendliche Motivation.“

Blood of Heroes sollte ein Melee-Combat-Titel werden, in dem die Spieler sagenhafte Krieger und Helden der Grenzlande erwarten – gesegnet und zugleich dazu verdammt, in einer ewigen Schlacht um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Dazu bot man ein tiefes und einzigartiges Kampfsystem, das Spieler stets an ihre Grenzen und darüber hinausbringen soll.

Das Genre wird allerdings seit Jahren auch von For Honor besetzt, das mitunter vielleicht verantwortlich dafür ist, dass für Blood of Heroes kein Platz mehr war.