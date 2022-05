MultiVersus – Cinematic Trailer lässt den Tasmanischen Teufel durchdrehen

Kurz vor dem Start der Closed Alpha von MultiVersus in dieser Woche, gewährt Warner Bros. neue Eindrücke im Cinematic Trailer. Neben dem Tasmanischen Teufel lassen sich hier auch die Giganten aus dem All und Velma blicken.

Der Tasmanische Teufel, auch bekannt als Taz (Looney Tunes), Der Gigant aus dem All (The Iron Giant) und Velma (Scooby-Doo) sind damit die neuesten Brawler in der immer weiterwachsende Liste an Charakteren des kostenlosen Plattformkampfspiels von Player First Games.

Der spaßige Trailer präsentiert dazu ein episches Aufeinandertreffen von Charakteren, mit Taz’ wildem Gebaren neben den Flugfähigkeiten des Giganten aus dem All und dem Scharfsinn der Problemlöserin Velma. Sie stürzen sich in den Kampf gegen eine Vielzahl an Helden und Persönlichkeiten, von Batman (DC) und Shaggy (Scooby-Doo) bis hin zu Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones) und vielen mehr.

MultiVersus Open Beta-Phase startet im Juni

Wer an der Closed Alpha-Phase von MultiVersus teilnehmen möchte, kann dies ab dem 19. Mai tun und sich dafür auf der offiziellen Homepage bewerben. Wie üblich stellt dies jedoch keine Garantie für einen Zugang zum Test dar, da die Teilnahmeplätze begrenzt sind. Dafür gibt es im Juni eine Open Beta-Phase, die man heute ebenfalls bestätigt hat.

Die Closed Alpha wird 15 spielbare Charaktere enthalten, darunter Taz und Velma; sieben unterschiedliche Karten einschließlich der Bathöhle (DC), Tree Fort (Adventure Time) und Scoobys Geisterhaus (Scooby-Doo) sowie eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, das Spiel zu erleben, wie etwa den teambasierten 2-gegen-2-Koop-Modus, 1-gegen-1-Spiele, den allgemeinen Wettbewerb für 4 Spieler und das Labor (Übungsmodus).

MultiVersus erscheint im Laufe des Jahres für PlayStation 5- und PlayStation 4, Xbox Series X|S- und Xbox One sowie für PC.