Bloodhunt – Battle Royale-Game im Vampire-Universum angekündigt

Das Vampire: The Masquerade-Universum wird mit Bloodhunt um ein Battle Royale-Spiel erweitert, welches man am gestrigen Abend enthüllt hat.

Entwickelt von Paradox schließt ihr euch in Bloodhunt der Jagd an und werdet so zum ultimativen Vampir. Nachdem ein hinterhältiger Verrat die Vampire in einen Krieg gestürzt hat, versucht auch noch eine Geheimgesellschaft namens Die Instanz, sie alle zu vernichten. In diesem packenden Battle-Royale-Spiel müsst ihr daher eure übernatürlichen Kräfte, eure Waffen und euren Verstand nutzen, um die Nacht zu beherrschen und die Maskerade zu wahren.

Bloodhunt bietet dazu mehrere Clans: Die Vampire des Toreador-Clans scheinen alles zu sein, was moderne junge Menschen werden wollen, aber ihr Talent und ihre Schönheit sind nichts anderes als die Tarnung eines Jägers. Die Brujah sind gewalttätige Visionäre und gehässige Rebellen. Ihre Lösungen sind von ihrer Wut und ihrem Mangel an Selbstbeherrschung befleckt. Und dann gibt es da noch die Nosferatu, die im Schatten gedeihen und Spione und Agenten haben, wo man es am wenigsten erwartet.

Jeder Clan hat dazu zwei vampirische Archetypen, die mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften ausgestattet sind und somit unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Unvergleichliche Traversalfähigkeiten werden hingegen von allen geteilt und ermöglichen es euch, beliebige Gebäude zu erklimmen, der Schwerkraft zu trotzen und von überall zuzuschlagen, um Platz für noch kreativere Kampfstrategien und einzigartige Kampfszenarien zu schaffen.

Zudem setzt man auf umfassende Customizations, um euren ultimativen Vampir zu kreieren, inkl. Outfits, Tattoos, Piercings, Schmuck, Frisuren, Make-up und vieles mehr, die sich zudem an Modestilen und Trends orientieren.

Auf PlayStation 5 werden außerdem spezifische Features wie 60fps, 3D Audio und DualSense-Features unterstützt, um ein noch immersiveres Erlebnis zu bieten.

Bloodhunt erscheint noch 2021 als Free-2-Play.