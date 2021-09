Forspoken – Release im Frühjahr 2022, neuer Trailer

Von Square Enix gab es am gestrigen Abend ein Update zu Forspoken, das nicht nur einen Release im Frühjahr 2022 anstrebt, auch neue Eindrücke im Trailer hat man parat.

Spieler übernehmen in Forspoken die Rolle von Frey Holland, einer jungen Frau, die ihre magischen Fähigkeiten einsetzen muss, um in der fantastischen und zugleich gefährlichen Welt Athia zu überleben. Frey wird von Ella Balinska verkörpert wird, die am besten für ihre Hauptrolle in Charlie’s Angels (2019) bekannt ist.

Weiteres Cast vorgestellt

Zudem hat man neben Ella Balinska weitere Gesichter und Stimmen des Cast enthüllt, darunter:

Jonathan Cake spielt Freys Begleiter „Cuff“. Cuff ist ein magischer, lebendiger Armreif unbekannter Herkunft, der Frey hilft, sich in der weitläufigen Landschaft von Athia zurechtzufinden.

Janina Gavankar spielt Tanta Sila, die stärkste und schreckenerregendste Tanta in Athia. Einst beschützte Tanta Sila Athia mit ihrer unvergleichlichen Kampfkraft, doch nun ist sie eine diktatorische Despotin im Wahn der Macht.

Keala Settle spielt Johedy, den abgebrühten Archivar, der Frey während ihrer Reise durch Athia ein wenig Führung gibt.

Monica Barbaro spielt Auden, eine freundliche und aufgeschlossene junge Frau, die die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen stellt. Sie akzeptiert Frey sehr schnell in Athia und sieht mehr in ihr, als Frey selbst sehen kann.

Die Musik aus dem aktuellen Trailer stammt übrigens von Bear McCreary, der bereits für God of War den Stab geschwungen hat. Zudem konnte man Garry Schyman (BioShock) für Forspoken verpflichten, womit hier auch auf musikalischer Ebene ein Weltklasse-Aufgebot besteht.

Nicht weniger aufregend ist auch das Autoren-Team hinter Forspoken, inkl. Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story), Amy Hennig (Uncharted-Reihe), sowie Allison Rymer und Todd Stashwick, die zusammen eine Reise der Selbstentdeckung geschaffen haben, die den Spielern hoffentlich gefallen wird.

Forspoken erscheint im Frühjahr 2022 für PlayStation 5.