Blue Protocol – Anime-Action-RPG stellt sich im Trailer vor

Ihr Charakter ist dabei ein wesentlicher Bestandteil von Blue Protocol. Mit diesem lässt sich sein Abenteuer verbessern, indem man die vollständige Charakter- und Kampfanpassung genießt – von benutzerdefinierten Gesichtszügen, Frisuren, bis hin zu Outfits und Accessoires, lässt sich so seine Persönlichkeit mit Gesten und Tänzen ausdrücken, um einen Charakter zu schaffen, der einem im Spiel entspricht. Mit diesem erkundet man dann die weite Welt mit einer Vielzahl von Reittieren und fertigt individuelle Waffen und Ausrüstung für ein wirklich einzigartiges Erlebnis an.

Dazu arbeitet man im Team mit anderen Spielern zusammen, um Quests anzugehen, Bosskämpfe zu bestreiten und sich an massiven Online-Raids gegen gewaltige Monster zu beteiligen. Beim Betreten eines Dungeons, Raids oder einer Mission gibt es stets drei Optionen: Solo, Matchmaking und Rekrutierungspartys. Solo lässt die Spieler alleine losziehen und Matchmaking verbindet einen zufällig mit verfügbaren Spielern eines ähnlichen Levels. Unter Rekrutierungsparteien kann man nach Parties suchen, die sich derselben Herausforderung stellen. Darüber hinaus bündeln Spieler in Partys einige Gegenstände, die Feinde fallen lassen, was es einfacher macht, bestimmte Quests und Abenteuerbrett-Herausforderungen abzuschließen.

In Blue Protocol ist man auf der Suche nach der Wahrheit über seine Herkunft. Auf dieser Reise trifft man Menschen aus vielen Welten und findet neue Freunde, mit denen man seine Abenteuer teilt. Schließlich begegnet man seinem unausweichlichen Schicksal, welches das Schicksal des Planeten Regnas bestimmen wird. Der übermäßige Einsatz von Technologie hat zu einer Verzerrung der Raumzeit geführt, die den Planeten Regnas verschlingen und seine Zerstörung verursachen wird. Um dieses Schicksal zu ändern, muss man gemeinsam mit seinen Freunden auf der Suche nach der Wahrheit und einer Lösung in eine unbekannte Welt reisen.

