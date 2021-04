Borneo: A Jungle Nightmare zeigt sich im neuen Video

Zu Borneo: A Jungle Nightmare ist eine Art Making-Of Video erschienen, das neue Eindrücke von dem Grafik-Adventure vermittelt.

Im Spiel schlüpft man in die Rolle verschiedener Charaktere, dessen Hintergründe nach und nach enthüllt werden. Diese werden auf eine verzweifelte Expedition in den jungfräulichen Dschungel von Borneo entführt, um dort Filmmaterial über authentischen Stammeskannibalismus zu sammeln. Da die Dinge aber anders verlaufen als geplant, sitzt man in einem Büro Chicago fest und versucht herauszufinden, was vor Ort geschehen ist.

Borneo: A Jungle Nightmare besteht auch zwei Parts: der erzählerische Part führt euch durch die Story, in dem ihr diese durch Gespräche rekonstruiert. Im zweiten Part erlebt ihr die Story dann noch einmal in einer Art Point & Click-Adventure. Hier kann man mit den Umgebungen interagieren, mit anderen Charakteren sprechen und so den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Der Release ovn Borneo: A Jungle Nightmare ist für diesen Sommer auf PlayStation 5 und PS4 geplant.