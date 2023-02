Britische Behörden schlagen Teilverkauf ohne Call of Duty an Microsoft vor

Auch alle anderen Maßnahmen wird man in Betracht ziehen, die Microsoft oder andere Dritte vorschlagen, um etwaige Bedenken ausräumen zu können. Das ist das derzeitige Angebot an Microsoft, die bis zum 22. Februar entsprechende Alternativen vorschlagen müssen, damit man sich bis zum 01. März entscheiden kann.

Die CMA betont auch, dass man das 10-Jahres Angebot von Microsoft an Sony durchaus wahrgenommen hat und auch berücksichtigt, eine andere Lösung, wie den strukturellen Verkauf, würde man aber in jedem Fall vorziehen.

Die britischen Kartellbehörden werden der geplanten Übernahme von Activision / Blizzard in der jetzigen Form wohl nicht zustimmen und schlagen einen Teilverkauf vor, der das Call of Duy-Franchise außen vorlässt.

