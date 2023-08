Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 – Release & Special Edition

Ferner wird es diesmal noch mehr verschiedene Arten von Feinden sowie Umgebungselemente oder Situationen geben, die den Kampf abwechslungsreicher machen. Plus jede Menge neue Minispiele, die in einem speziellen Partyspielbereich wiederholt gespielt werden können, mit der Möglichkeit, bis zu vier Spieler gleichzeitig herauszufordern.

Slaps and Beans 2 beginnt genau dort, wo das Original endete, jedoch mit neuen, verbesserten Funktionen, mehr Feinschliff und noch mehr Dampfhammer-Action. Das Kampfsystem in Slaps and Beans 2 wurde vollständig überarbeitet, das komplexere Kombinationen und ein personalisiertes Erlebnis ermöglicht. Die Besonderheiten jedes Charakters wurden ebenfalls umgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf seinen charakteristischen Fähigkeiten und Stärken liegt.

Trinity Team, Buddy Productions und ININ können endlich das Release-Datum zu Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 bestätigen, das am 22. September erscheint. Eine Special Edition und ein gamescom Auftritt lassen die Vorfreude auf das schlägkräftige Duo schon jetzt steigen.

