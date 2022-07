Bungie schränkt Kommunikation wegen Anfeindungen & Drohungen durch Community ein

Bungie betont, dass man die Community nicht als Ganzes bestrafen möchte, da man weiterhin ein klares und respektvolles Feedback schätzt. Bei Bungie sei es auch nicht so, dass man sich aktiv ein Gespräch ansieht und Vergeltungsmaßnahmen gegen die Spielerbasis durch Hotfixes, Updates oder Kommunikationsstrategien plant. Manchmal braucht es eben Zeit, um bestimmte Dinge in Ordnung zu bringen.

„Ich werde sehr deutlich sagen, dass ich das Studio in dem Maße schätze, in dem es mir persönlich geholfen hat, nachdem ich und meine Familie ernsthaft belästigt worden waren,“ schreibt ein Bungie Community Manager. „Aus diesem Grund nehme ich teilweise eine Auszeit. Nur weil sie es nicht direkt in einem bestimmten Tweet oder einer Forenantwort sehen können, heißt das nicht, dass es nicht passiert ist.“

Ein Phänomen, über das man in letzter Zeit öfters hört, spricht Entwickler Bungie nun offen an und zieht direkt Konsequenzen daraus. Anfeindungen und Drohungen gegen Mitarbeiter und Entwickler im Netz führen nun dazu, dass man die Kommunikation mit jenen einschränkt.

What do you think?