Riders Republic startet in die Saison 3: Sommerpause

Mit Wüstenblüte, ein neues Massenstartrennen, startet dazu für alle Spieler in der Wüste. Doch dank der Aufforstungsbemühungen der Community wird diese nach und nach mit Pflanzen und Bäumen bewachsen sein, die dem trockenen Klima standhalten können. Das Event findet am 30. Juli mit dem einzigartigen Rebirth-Klima-Marsch seinen Höhepunkt, bei dem Spieler teilnehmen und Engagement für den Klimaschutz zeigen können.

Los geht es mit dem Rebirth-Event, eine Special-Veranstaltung, die bis zum 10. August läuft. Dieses Event wurde letztes Jahr beim Green Game Jam 2021 vorgeschlagen, einem Spielentwicklungswettbewerb, der von der Playing for the Planet Alliance des Umweltprogramms der Vereinten Nationen veranstaltet wird. Beim Green Game Jam werden Teilnehmer dazu aufgefordert, Ereignisse oder Spielmodi zu entwickeln, die das Umweltbewusstsein stärken. Dies geht auf die Initiative zurück , stärker auf die Auswirkungen durch die Veränderungen des Klimas aufmerksam zu machen, so wie man es fast vor der eigenen Haustüre derzeit erlebt.

Thematisch zu den aktuellen Temperaturen startet auch Riders Republic ab sofort in eine neue Season und damit in die Sommerpause. Hier ist jedoch alles andere als ausruhen angesagt.

