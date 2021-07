Call of Duty: Black Ops Cold War – ‚Mauer der Toten‘ Zombies Update enthüllt

Treyarch hat das nächste Zombie-Kapitel in Call of Duty: Black Ops Cold War enthüllt, das sich Mauer der Toten nennt und am 15. Juli erscheint. Ein erster Gameplay-Trailer verrät, was euch diesmal erwartet.

Wie dieser enthüllt, verspricht Mauer der Toten nicht nur wieder ganze Horden untoter Bedrohungen, und vielen neue Möglichkeiten, sie zu töten, auch das ein oder andere Gadget kommt hinzu, wie die CRBR-S-Wunderwaffe mit insgesamt vier Waffenvarianten, sowie der neue herstellbare LT53 Kazimir, der eure Feinde in den Dunklen Äther schickt oder euch in ein anderes Gebiet transportieren kann.

Mule Kick feiert ebenfalls nächste Woche sein Debüt in Cold War und gibt Spielern die Möglichkeit, eine dritte Waffe mit in die Schlacht zu nehmen, noch bevor man in die fünf zusätzlichen Skill-Tier-Upgrades investieren kann.

Mit dem Release der Season 4 Reloaded am 15. Juli werden zudem einige grundlegende Änderungen an den feindlichen Gesundheitslimits, der Haltbarkeit der gegnerischen Rüstung, dem kritischen und maximalen Schaden von Scharfschützengewehren, dem Schaden von Nahkampfwaffen mit Pack-a-Punch und der Schadensskalierung für Ausrüstung vorgenommen. Hinzu kommen Support und Feld-Upgrades, um euch in eine noch knallharte Tötungsmaschine für Untote zu verwandeln.

Weitere Details dazu gibt es heute auf der offiziellen Seite, sowie mehr in der kommenden Woche.

Playlist-Update der Woche

Bis dahin gibt es heute wieder ein Playlist-Update, das wie folgt aussieht:

Featured Playlists (Multiplayer)

Gunfight Tournament [NEW]

Snipers Only Moshpit [NEW]

Knife Fight 3v3 [NEW]

NukeJacked 24/7(Also available in Hardcore)

Face Off 6v6(Also available in Hardcore)

12v12 Moshpit(Also available in Hardcore)

Party Games

Multi-Team: Elimination

Multi-Team Moshpit

Featured Playlists (Zombies)