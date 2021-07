Hunter‘s Arena erscheint im August, erster PS Plus Titel bestätigt

Der Battle Royale-Titel Hunter‘s Arena von Mantisco erscheint im kommenden August und ist der erste bestätigte PlayStation Plus-Titel für diesen Monat. Eindrücke daraus gab es beim gestrigen State of Play.

Hunter‘s Arena spielt in einer antiken ostasiatische Welt, in der ihr als Jäger in einem einzigartigen Nahkampf-Battle-Royale gegen tödliche Dämonen und ums Überleben kämpfen müsst. Mittels Schwertkampf- und Martial-Arts-Techniken gilt es jeden niederzumetzeln, der sich euch in den Weg stellt.

Das ultimatives Ziel in Hunter‘s Arena ist es, gegen 30 andere Spieler zu bestehen und zu beweisen, dass ihr der tödlichste Jäger von allen seid. Dazu benötigt ihr immer neue Strategien, müsst wachsam bleiben und aufpassen, dass ihr nicht vom Jäger zum Gejagten werdet.

17 Jäger rufen zur Schlacht

Dazu könnt ihr aus 17 verschiedenen Jägern wählen, die jeweils Stärken in Nahkampf oder Fernkampf aufweisen. Nahkampf-Jäger richten mehr Schaden an, während Fernkampf-Jäger sich dazu eignen, um Gegner aus der Ferne mit Projektile niederzustrecken, was angesichts des Tempos jedoch viel Übung voraussetzt.

Insgesamt gibt es drei Spielmodi, darunter Solo, wo ihr gegen 30 Spieler beweisen müsst, dass ihr das Zeug zum ultimativen Jäger habt. Im Trio-Modus betretet ihr die Arena gemeinsam mit Freunden oder anderen Spielern als Dreierteam. Die Kämpfe werden schwieriger, da hier die Zusammensetzung des Teams zum Tragen kommt. Abschließend gibt es Tag-Match, wo insbesondere eure Schwertkampf- und Martial-Arts-Fähigkeiten gefragt sind. Ihr betretet die Arena mit zwei Jägern eurer Wahl und kämpft von Angesicht zu Angesicht mit dem Gegner, bis einer den anderen besiegt hat.

Ein ausführliches Special zu Hunter‘s Arena gibt es ergänzend auf dem offiziellen PlayStation Blog, bevor der Titel am 03. August erhältlich sein wird, einschließlich bei PlayStation Plus.