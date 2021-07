Lost Judgment – Sega zeigt das Opening-Video

Sega zeigt heute das Opening-Video zu Lost Judgment, das in diesem September für PS4, PS5, Xbox Series und weitere Konsolen erscheint.

Lost Judgment versetzt die Spieler diesmal erneut in die Fußstapfen des Anwalts Takayuki Yagami, der zum prügelnden Detektiv wird. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint.

Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden.

Lost Judgment erscheint am 24. September 2021 und erscheint damit anders als der Vorgänger zeitgleich mit der japanischen Version.