F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch mit neuen Gameplay-Eindrücken & Release

Den angestrebten Release in diesem Frühjahr verpasst, gibt es jetzt zumindest neue Gameplay-Eindrücke aus F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, das unter dem PlayStation China Hero Projects entwickelt wird.

In F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erkundet ihr eine Metroidvania-Spielwelt mit einem Dutzend unterschiedlicher Themen und Level-Designs. Verdient euch Belohnungen, indem man Herausforderungen von Kämpfen, Rätseln und Plattformspielern in unzähligen Kammern, Tunneln und Abkürzungen bewältigt. Euch gegenüber stehen zahlreiche Feinde, die ihre einzigartigen Waffen einsetzen, und euch mit exquisiten Kooperationstaktiken herausfordern, darunter anspruchsvolle Bosse mit völlig unterschiedlichen Kampfmustern, die jedes Mal eine einzigartige Erfahrung versprechen.

Warum man sich für eine Faust, anstatt Schwerter oder Waffen entschieden hat, erklärt Entwickler TiGames wie folgt:

„Schwerter oder Klingen sind super cool, doch die Faust kann die Wut ausdrücken, die man an den Feinden auslassen will. Außerdem ist sie auch noch unverhältnismäßig groß. In der Hintergrundgeschichte wird diese mechanische Faust aus der Rüstung entfernt, mit der Rayton vor 6 Jahren an einem Krieg gegen Aggression teilnahm aber verlor. Wir entwarfen Rayton mit einer Faust statt zwei, weil die Unvollständigkeit der Form auch sein psychologisches Trauma für den Verlust dieses Krieges bedeutet. Neben der Faust sind der Bohrer und die Peitsche zwei andere einzigartige Waffen, die Rayton auf seiner Reise erhalten wird. Jede von ihnen hat unterschiedliche Vorteile. Sie umfassen verschiedene Effekte mit unterschiedlichem Schaden und Reichweiten für die Erkundung.“ PlayStation Blog

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint nun am 07. September 2021.