Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone – Das liefert das Mid-Season Update

Activision und Treyarch haben die neuen Inhalte für das Mid-Season Update in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone vorgestellt, das am 09. September live geht.

Das Mid-Season Update führt wieder eine Vielzahl von kostenlosen Inhalten für den Multiplayer und Zombies ein, wobei das The Numbers Event neue Inhalte für beide liefert. Von einer neu konzipierten Überarbeitung von Warzone Rumble, bekannt als Clash, bis hin zu einer neuen funktionalen Nahkampfwaffe tobt der Kampf in den 80er Jahren größer denn je, während man sich so langsam auch auf die bevorstehende Season 6 von Black Ops Cold War und Warzone vorbereitet.

Zum bevorstehenden Limited Time Event heißt es:

„Das The Numbers Event ist ein Limited Times Reward-Stream für Operator, die mutig genug sind, die von Perseus aufgestellten Lastwagen zu untersuchen. Dieses zeitlich begrenzte Event beginnt am 21. September um 10:00 Uhr PT. Obwohl Operator kürzlich von seltsamen Geräuschen und Ereignissen in ihrer Nähe berichtet haben, gibt es zwei Anreize für jeden, der bereit ist, mit diesen mobilen Sendestationen zu interagieren.“

Unter anderem kann man sich hier auf einen sofortiger Bonus in Höhe von 2.000 $ freuen. Der zweite Anreiz ist direkt mit dem zeitlich begrenzten Numbers-Event verbunden: Für jede während des Events aktivierte einzigartige Mobile Broadcast Station erhältst man zusätzlich zu einigen EP eine exklusive Belohnung wie einen Sticker, eine Visitenkarte oder einen Amulett. Außerdem kann man sich hier auf eine neue Melee-Waffe: the Sai freuen.

Alle weiteren Details zum Mid-Season Update können auf der offiziellen Seite nachgelesen werden.