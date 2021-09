Children of Silentown für 2022 angekündigt

Daedalic Entertainment, Elf Games und Luna2 Studio bringen im kommenden Jahr ihr Adventure Children of Silentown auf die PS5 und PS4.

In der handgezeichneten 2D-Welt von Silentown lebt die Protagonistin Lucy, die das Verschwinden einiger Dorfbewohner untersucht. Dazu müssen Spieler verschiedene Rätsel lösen, Minigames spielen und sich mit den quirligen Dorfbewohnern auseinandersetzen. Eins ist jedoch wichtig: Der angrenzende Wald darf niemals betreten werden.

Das kleine Dorf ist von diesem finsteren Wald voller Monster umgeben. Lucy und ihre Freunde haben vor diesen große Angst, selbst ihre Träume sind nicht sicher. In Silentown ist es nicht unüblich, dass Bewohner urplötzlich verschwinden, doch Lucy fühlt, dass es nun an der Zeit ist, das Ganze zu untersuchen. Sie durchsucht das Dorf nach Hinweisen, kombiniert diese, spielt mit anderen Dorfkindern und schlägt sich mit einer sehr gemeinen Katze herum. Auch die Musik spielt eine große Rolle und Singen kann Lucy in schwierigen Situationen helfen.

Children of Silentown setzt dazu auf einen wunderschönen, handgezeichneten 2D-Look mit finsterem und gruseligem Flair.

Features

Spieler durchforsten Silentown nach Hinweisen, aber niemals dürfen sie den Wald betreten.

Ein einzigartiger, beunruhigender 2D-Stil, der perfekt zu der geheimnisvollen und dunklen Geschichte passt.

Musik spielt eine wichtige Rolle; wenn Lucy lernt, zu singen, kann es ihr aus der Klemme helfen.

Das Kombinieren von Gegenständen führt zu überraschenden Ergebnissen.

Viele schrullige Charaktere (und Tiere), mit denen die Spieler interagieren können. Wenn man nicht nett zu ihnen ist, verschwinden sie.

Minigames mit anderen Kindern aus dem Dorf.

Eine sehr gemeine Katze, die darauf aus ist, sich bei jeder Gelegenheit mit Lucy anzulegen.

Interessante, originelle Rätsel.

Children of Silentown erscheint 2022.