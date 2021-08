Hood: Outlaws & Legends – Season 1: Samhain enthüllt

Nach dem Release und diversen Update für Hood: Outlaws & Legends geht das Robin Hood-Spektakel bald in die Season 1: Samhain, die man heute enthüllt hat.

Der heute veröffentlichte Teaser Trailer gewährt bereits einen Ausblick auf das, was in Season 1 ansteht, darunter neue Gesetzlose, eine komplette Überarbeitung der Winden-Mechanik, neue Karten für den neu hinzugekommenen PvE-Modus und neue kosmetische Items, die über den Battle Pass zu haben sind.

Mit dem neuen Outlaw gibt es einige Gameplay-Änderungen und Mechaniken. Eidaa wird kostenlos für alle Spieler verfügbar sein und als herausragende Nahkämpferin mit ihren Fähigkeiten, einzigartigen Movesets und anpassbaren Perks eine gefürchtete Gegnerin auf dem Schlachtfeld.

Das Winden-System im Endspiel wird zudem komplett überarbeitet, das mitunter auf unfaire Weise zum Sieg verhalf. Dieses sorgt dafür, dass die Intensität gerade in den Endphasen der Matches noch einmal deutlich steigt. Das neue System erlaubt es beiden Teams zu versuchen, die Truhen über die Winden zu stehlen. Damit werden die Heists insgesamt fairer und intensiver, da jede Minute auch wirklich zählt.

Der Season 1 – Battle Pass

Mit dem Start der Season 1 startet auch der erste Battle Pass, der eine ganze Reihe an kosmetischen Updates zum Freischalten bereithält. Der Battle Pass stellt ein neues, separates Progressions-System dar, dass es Spielern erlaubt, gewonnene Erfahrung in exklusive kosmetische Änderungen für alle Gesetzlosen – inklusive Eidaa – zu investieren.

Im Verlauf der letzten Monate seit dem Launch hat Hood: Outlaws & Legends bereits zahlreiche Updates erhalten. Zuletzt konnten Spieler sich im PvE State Heist Modus austoben, in dem sich Teams in einer deutlich aggressiveren Umgebung austoben konnten, in der einzigartige Mechaniken beim Ableben und beim Respawn gelten.

Hier kommt eine neue Karte hinzu, neue kosmetische Items und zahlreiche Gameplay-Anpassungen, die durch das Feedback der investierten Hood-Community inspiriert sind.

Season 1: Samhain erscheint am 2. September.