PlayStation Plus für 1 EUR, Sony lockt mit Mega Angebot

Um die PlayStation Plus Zahlen noch etwas zu pushen, läuft aktuell eine neue Promotion Aktion, bei der ihr das Premium Abo für nur einen Euro mitnehmen könnt.

Das Angebot gilt ab sofort und bis zum 10. September, richtet sich allerdings nur an User, die derzeit kein aktives Abo zu laufen haben. Alle anderen gehen leider leer aus und müssen wohl auf die nächste Jahresabo-Aktion warten.

Sollte euch PlayStation Plus nicht zusagen, könnt ihr das Abo einfach wieder kündigen. Andernfalls werden im Anschluss 8.99 EUR pro Monat oder 59.99 EUR für das gesamte Jahr fällig. Die Kündigung ist bequem über euren Account oder der Konsole möglich.

Das Angebot kommt gerade rechtzeitig zum neuen PlayStation Plus Line-Up, das am kommenden Dienstag live geht. Darin enthalten sind die Titel HITMAN 2 (PS4), Predator: Hunting Grounds (PS4) und Overcooked! All You Can Eat (PS5).

Bis dahin könnt ihr außerdem die aktuellen PS Plus Titel herunterladen, inkl. Hunter’s Arena: Legends, Tennis World Tour 2 und Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

PlayStation Plus Collection auf PS5

Wer seine PS5 sein Eigen nennt, bekommt on Top die PlayStation Plus Collection drauf. PS5-Besitzer mit PlayStation Plus können sich damit eine ausgewählte Sammlung an 20 PS4-Spielen kostenlos herunterladen.

Die PlayStation Plus Collection ist ein zusätzlicher Bonus zu den existierenden PS4-Vorteilen, die Mitglieder zu einem Abonnementpreis erhalten – es entstehen keine zusätzlichen Abonnementkosten. Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.