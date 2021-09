PlayStation Plus im September, das sind die gratis Games

Dem ein oder anderen Leak folgend stellt Sony heute das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat September vor, der mit dem ein oder anderen Highlight aufwarten kann.

Mit dabei sind demnach Overcooked! All You Can Eat, Hitman II und Predator Hunting Grounds, die allesamt der PS4-Generation zuzurechnen sind. Einen waschechten PS5 Titel gibt es diesen Monat leider nicht, da sich auch die Hoffnungen auf The Medium schnell zerschlagen haben. Der Horrortitel von Bloober erscheint am kommenden Freitag lediglich mit einem kleinen PlayStation Plus Rabatt.

Overcooked! All You Can Eat umfasst alle Rezepte und Köstlichkeiten aus Overcooked! und Overcooked! 2, die man als leckeres Dreigängemenü serviert. Hier erwarten euch hunderte von Leveln voller kooperativer Kochkünste in immer gefährlicheren und seltsameren Küchen.

Killer meets Killer

Mit HITMAN II (unser Review) erwarten euch sechs brandneue Sandbox Locations, die von Miami, über Mumbai, bis hin zu Santa Fortuna reichen. Mit Sniper Assassin und Ghost wurden zudem zwei brandneue Spielmodi eingeführt, darunter der Multiplayer-Modus, plus alle Inhalte aus dem original Hitman mit sechs weiteren Schauplätzen, die komplett überarbeitet wurden. Insgesamt verspricht man damit über 100 Stunden an Spielinhalten.

Predator: Hunting Grounds (unser Review) ist ein asymetrische Online-Multiplayer, in dem ihr als Mitglied eines Elite-Teams operiert, die mit hochmodernen, konventionellen Feuerwaffen angreifen – von Schrotflinten über Maschinenpistolen bis hin zu Scharfschützengewehren und vielem mehr.

Ein weiterer Spieler schlüpft indes in die Rolle Predator, eine verstohlene, flinke Tötungsmaschine, die mit exotischer Alien-Technologie wie dem berüchtigten Plasmacaster ausgestattet ist. Während das eine Team versucht, paramilitärische Missionen abzuschließen, schleicht sich der Predator mit seinem fortschrittlichen Sichtmodus an sie heran, um seine Beute aufzuspüren und zu töten.

Das neue PlayStation Plus Line-Up für September ist wie gewohnt ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Bis dahin gilt natürlich das aktuelle Line-Up, inkl. Hunter’s Arena, Plants vs. Zombies: Battle für Neigbourville und Tennis World Tour 2.