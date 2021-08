The Medium ist kein PlayStation Plus Titel im September

Seit dem gestrigen Montag kursiert eine Grafik im Internet, die das angebliche PlayStation Plus Line-Up für den kommenden September zeigt. Darunter befindet sich auch The Medium von Bloober Team, die das Ganze allerdings als Fake abtun.

The Medium erscheint am 03. September für PlayStation 5, was bereits zeigt, dass der Titel nicht zum PlayStation Plus Line-Up gehören kann, denn dieser Tag ist ein Freitag. PlayStation Plus Spiele erscheinen gewöhnlich an einem Dienstag. Auch spricht dagegen, dass Sony jetzt einen PS Plus Rabatt auf die Vorbestellung gewährt, den Titel dann aber gratis anbieten soll? Das macht alles andere als Sinn.

Bloober Team bestätigt daher auf Twitter, dass The Medium keinesfalls im PlayStation Plus Line-Up vertreten sein wird und man daher nicht verunsichert sein muss, falls man den Titel schon vorbestellt haben sollte.

Yes, we confirm that: The Medium on PS5 will not be available in PS+ ! https://t.co/92uqAdg171 — Bloober Team (@BlooberTeam) August 23, 2021

Über The Medium

Im Spiel werdet ihr zu einem Medium, das in zwei verschiedenen Welten lebt: der realen und der spirituellen. Mit Zugang zu beiden Welten verfügt man über eine breitere Perspektive und kann klarer sehen, dass das, was andere wahrnehmen, keine einfache Wahrheit ist. Nichts ist so, wie es scheint, alles hat noch eine andere Seite.

Es ist das bislang aufwendigste Projekt von Bloober Team, das dennoch mit eher gemischten Kritiken konfrontiert wurde. Sowohl in Sachen Gameplay, wie auch Rätsel war das Spiel nicht gänzlich überzeugen, was sich mit dem PS5 Release vielleicht aber ändert. Unter anderem verspricht man hierzu den vollständigen DualSense-Support.

Das offizielle PlayStation Plus Line-Up für den Monat September wird wie gewohnt am morgigen Mittwoch erwartet.