Far Cry 6 – 3D Sound dank Ambisonics-Technologie

Neben dem DualSense Support für Far Cry 6, den man bereits am gestrigen Montag angedeutet hat, bekommt auch der 3D Sound auf PS5 eine besondere Stellung in dem Open-World-Shooter.

Auf diesen ist Audio Director Eduardo Vaisman jetzt eingegangen, die eigens für den Sound auf eine bewährte Technologie zurückgreifen, um ein authentisches Klangbild zu erzeugen – die Ambisonics-Technologie.

Diese Technologie wurde bereits in den 1960er und 1970er Jahren entwickelt und bildet nicht nur Geräusche auf Höhe des Zuhörers ab, sondern auch alles darüber und darunter, quasi die Anfänge des dreidimensionalen Sounds.

In Far Cry 6 macht man sich das zu nutze und verspricht erstklassigen Sound, egal für welches Setup:

„Ihr könnt 3D-Audio erwarten (sofern verfügbar), da wir die Mikrofontechnik von Ambisonics für Umgebungen und 3D-Klangobjekte verwendet haben,“ so Audio Director Eduardo Vaisman. „Far Cry 6 ist, wie jedes hochwertige Triple-A, für 7.1, 5.1 und Stereo gemixt.“ PLAY Magazine – 10/21

Authentizität ebenso wichtig

Sound bedeutet in Far Cry 6 aber nicht nur neueste Technologie, sondern auch Authentizität, für die man eigens eigene Audio-Trips über tausende Kilometer unternommen hat. So wollte man die original Kulisse der Biome und die endemischem Vogel- und Insektenarten einfangen, ebenso die für Südamerika typische Musik.

„Das Audio wurde durch einen Rechercheprozess über traditionelle afro-karibische und moderne Latinx-Musik, Stimmakzente, Biom-Sounds, Waffen- und Fahrzeugstudien usw. unter Verwendung von original aufgenommenem und hausintern produziertem Sound entwickelt. […] Und um eine für Yara einzigartige Kultur aufzubauen, wurden Latino-Musiker im Studio aufgenommen, um authentische diegetische Musik zu kreieren.“ PLAY Magazine – 10/21

Am Ende wird man die Geschichte von Far Cry 6 also auch durch die Musik und Sounds erleben, die in vielerlei Hinsicht eine weitreichende, epische Tragweite der Yaran-Revolution einfängt und gleichzeitig die emotionalen Nuancen der Charaktere wiederspiegelt.

Far Cry 6 erscheint später in diesem Jahr.