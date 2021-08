Sony hat den Bogen überspannt, Ghost of Tsushima-Spieler fühlen sich abgezockt

Kaum veröffentlicht, fällt Sony die Preispolitik in Bezug auf den Ghost of Tsushima: Director’s Cut direkt auf Füße. Spieler fühlen sich abgezockt und strafen das Spiel nun mit negativen Reviews.

Schon kurz nach der Ankündigung hatten wir über die etwas unfaire Preispolitik des Ghost of Tsushima: Director’s Cut berichtet, die vor allem Käufer der Originalversion mehr denn je zur Kasse bittet. Damals wiesen wir wie folgt darauf hin:

„Einfach betrachtet kostet die PS4 Version des Director’s Cut 69,99 EUR, während für die PS5-Version wieder stolze 79,99 EUR veranschlagt werden. Besitzt man allerdings schon die PS4-Version, wird es rechnerisch so richtig teuer. Denn hier kostet das Upgrade auf den Director’s Cut 19,99 EUR, was für Sony offenbar der veranschlagte Wert für die zusätzlichen Inhalte zu sein scheint. PlayStation 5 User zahlen für exakt das gleiche Upgrade allerdings 29,99 EUR, also 10 EUR mehr, die auch dann fällig werden, wenn man vom Director’s Cut auf PS4 zur PS5-Version wechselt. Nicht einmal dann gibt es einen kostenlosen Upgrade-Pfad.“