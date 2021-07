PlayStation Plus im August, das sind die kostenlosen Spiele

Das PlayStation Plus Line-Up für den Monat August war kein großes Geheimnis mehr, nachdem Sony dieses selbst am vergangenen Wochenende geleakt hatte. Heute kommt die offizielle Bestätigung dazu.

Wie schon länger bekannt, darf man sich damit auf den Battle Royale-Titel Hunter‘s Arena für PS5 freuen, ein brandneues Nahkampf-Battle-Royale Game in einer antiken ostasiatische Welt. Hier müsst ihr als Jäger gegen tödliche Dämonen ums Überleben kämpfen. Mittels Schwertkampf- und Martial-Arts-Techniken gilt es jeden niederzumetzeln, der sich euch in den Weg stellt.

PlayStation 4 Besitzer bekommen die üblichen zwei Titel präsentiert.

Pflanzen & Zombies vs Tennis

Ergänzt wird Hunter’s Arena demnach von Plants vs. Zombies: Battle für Neigbourville (unser Review) von EA und Tennis World Tour 2 von Nacon, das inzwischen auch für PS5 optimiert wurde, inkl. kürzeren Ladezeiten, die Möglichkeit mit 60 FPS in 4K zu spielen, sowie gibt es Raytracing und verbesserte Partikeleffekte.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville schickt euch in den nächsten Konflikt zwischen den Hirnlosen und der Botanik. Damit erwartet euch ein aufregender Multiplayer-Shooter, in dem sich 20 vollständig anpassbaren Charakterklassen in die Schlacht stürzen, einschließlich beliebter Charaktere wie Erbsenkanone und Schnapper, die von neuen Gesichtern wie Giftporling, der Meisterin der Schatten, und der Disco-Queen, Miss Elektra, ergänzt werden.

Die neuen PlayStation Plus-Spiele sind ab dem kommenden Dienstag, den 03. August zum Download verfügbar. Bis dahin könnt ihr natürlich das aktuelle Line-Up herunterladen, einschließlich A Plague Tale: Innocence für PlayStation 4, sowie Call of Duty Black Ops 4 und WWE 2K Battlegrounds