PlayStation Plus im August, Sony leakt Line-Up selbst

Kurz vor der offiziellen Ankündigung hat Sony das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat August selbst geleakt. Ohnehin ist ein Titel schon seit Wochen bestätigt.

Bei diesem handelt es sich um Hunter‘s Arena, ein brandneues Nahkampf-Battle-Royale Game in einer antiken ostasiatische Welt. Hier müsst ihr als Jäger gegen tödliche Dämonen ums Überleben kämpfen. Mittels Schwertkampf- und Martial-Arts-Techniken gilt es jeden niederzumetzeln, der sich euch in den Weg stellt.

Finale Spiele geleakt

Die offizielle PlayStation Plus Seite verriet heute zudem kurzzeitig auch noch die anderen beiden Spiele, darunter Plants vs. Zombies: Battle für Neigbourville von EA und Tennis World Tour 2 von Nacon, die mehr oder weniger aktuell sind.

Tennis World Tour 2 wurde zuletzt erst für die PS5 fit gemacht und verspricht hier unter anderem kürzere Ladezeiten, die Möglichkeit mit 60 FPS in 4K zu spielen, sowie gibt es Raytracing und verbesserte Partikeleffekte on Top. Zudem enthält die Neuauflage 48 spielbare bekannte Tennisprofis.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ist schon etwas älter, dessen aktiver Support zudem schon eingestellt wurde. Im neuesten Konflikt zwischen den Hirnlosen und der Botanik könnt ihr euch hier einrichten und eure Wurzeln schlagen.

Im Kern ist Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ein aufregender Multiplayer-Shooter. Spieler können sich mit 20 vollständig anpassbaren Charakterklassen in die Schlacht stürzen, einschließlich beliebter Charaktere wie Erbsenkanone und Schnapper, die von neuen Gesichtern wie Giftporling, der Meisterin der Schatten, und der Disco-Queen, Miss Elektra, ergänzt werden.

Die offizielle Bestätigung für das neue PlayStation Plus Line-Up wird wie gewohnt am kommenden Mittwoch erwartet, mit einem Release am 03. August 2021.