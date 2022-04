Call of Duty: Modern Warfare 2 offiziell angekündigt, erste Details

Wie erwartet, haben Activision und Infinity Ward heute offiziell Call of Duty: Modern Warfare 2 angekündigt und dazu erste Details genannt.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich angedeutet, dass das Reveal kurz bevorsteht. Heute bestätigt man nicht nur den endgültigen Namen, sondern zeigt auch das Logo zum Spiel. Auf Twitter ist hierzu auch ein kurzer Teaser zu sehen, den wie hier angehängt haben.

Gleichzeitig spricht man von „einer neuen Ära Call of Duty“, die die Fans erwarten können. Was genau damit gemeint ist, bleibt vorerst abzuwarten. Fakt ist, die Modern Warfare-Serie gehört zu einer der beliebtesten überhaupt innerhalb des Call of Duty-Universum, was viele Spieler sicherlich nach dem eher enttäuschendem Vanguard wieder zurückbringen dürfte. Im vergangenen Jahr hat Call of Duty jedenfalls mächtig an aktiven Spielern eingebüßt, wobei hier die Rede von nicht weniger als 50 Millionen ist.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Das volle Call of Duty Paket

Parallel zur dieser Ankündigung starten in dieser Woche wohl auch die ersten Playtests, was nicht selten ein Hinweis darauf ist, dass man auch schon bald einige Eindrücke aus dem Spiel geliefert bekommt.

Neben Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint in diesem Jahr auch wieder eine neue Warzone-Erfahrung, einschließlich einer neuen Karte, einem brandneuen Playspace und einen neuen Sandbox Mode. Soweit man schon verrät, wird das neue Call of Duty-Erlebnis von Grund auf neu erschaffen und darüber hinaus von einer neuen Engine angetrieben.

Die anvisierten Plattformen für Call of Duty: Modern Warfare 2 dürften sowohl die PS5 und Xbox Series sein, aber auch noch die Last-Gen Konsolen, ebenso der PC. Eine endgültige Bestätigung steht hier allerdings noch aus.

Weitere Details zu Call of Duty: Modern Warfare 2 werden in Kürze erwartet.