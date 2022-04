Activision: Aktionäre stimmen Übernahme durch Microsoft zu

Wie sich die Übernahme auf den Release von Activision-Titeln auf PlayStation auswirkt, bleibt abzuwarten. Zumindest in den nächsten zwei Jahren sichert man zumindest für Call of Duty zu, nicht davon abzurücken.

Kritik gab es dahingehend, dass Microsoft sich eine Monopolstellung in der Gaming-Industrie aufbaut, sowie ein Deal in dieser Größenordnung einen Präzedenzfall schafft. Bedenken dieser Art wurden im Vorfeld auch von US-Senatoren geäußert , die sich vor allem um die Mitarbeiter und der Arbeitskultur sorgen, nachdem es bei Activision zuletzt ziemlich bunt in der Hinsicht zuging. Dazu hieß es:

Sollten nun auch die offiziellen Behörden dem Deal zustimmen, wird Activision / Blizzard zum 30. Juni 2022 vollständig an Microsoft übergehen, einschließlich populärer Marken wie Call of Duty, Crash Bandicoot, Warcraft, Overwatch, Diablo, StarCraft und viele weitere.

