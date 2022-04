Call of Duty: Modern Warfare 2 kurz vor Ankündigung, inkl. Playtest

Infinity Ward bereitet offenbar die baldige Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare 2 vor, die hierzu auch einen ersten Playtest in wenigen Tagen planen.

Den Hinweis auf die baldige Enthüllung liefert unter anderem der offizielle Twitter-Kanal, wo man die Profilbilder komplett in schwarz ausgetauscht hat. Schaut man allerdings etwas genauer hin, findet sich darin versteckt eine Abbildung von Ghost, der auf seinen nächsten Einsatz wartet.

Wirklich überraschend kommt Call of Duty: Modern Warfare 2 wie üblich nicht, das schon seit dem letzten Jahr als das nächste Call of Duty-Spiel vermutet und vom Entwickler selbst andeutet bzw. bestätigt wurde. Infinity Ward ist laut Tradition in diesem Jahr mit einem neuen Spiel an der Reihe.

Playtests starten in Kürze

Zudem starten in Kürze die ersten Playtests, zu denen diverse Influencer und Call of Duty-Veteranen von Acitivision eingeladen wurden. Allerdings stehen diese unter einem strikten NDA und dürften in der Regel keine Infos oder Material daraus veröffentlichen. Ob man sich aber auch so genau daran hält, wird man dann sehen.

It’s true — reliable SoCal residents and influencers are being given invite tokens to play test Modern Warfare II next week.



Exciting times. — Ralph (@RalphsValve) April 23, 2022

Neben Call of Duty: Modern Warfare 2 steht auch wieder eine neue Warzone-Erfahrung in diesem Jahr auf dem Plan, einschließlich einer neuen Karte, einem brandneuen Playspace und einen neuen Sandbox Mode Das alles angetrieben von einer neuen Engine, die im Hintergrund für beide Spiele läuft.

Weitere Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 werden in Kürze erwartet.