Call of Duty 2022: Codenamed ‚Project Cortez‘ & Fortsetung zu Modern Warfare?

Der neueste Call of Duty-Ableger Vanguard ist noch nicht einmal erschienen, da geht man schon zum darauffolgenden Ableger in 2022 über.

Insider berichten hier, dass Call of Duty 2022 den Codenamed ‚Project Cortez‘ trägt und eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 wird. Das jedenfalls glaubt der bekannte Insider Tom Henderson, der auf Twitter schreibt:

„Es sieht so aus, als ob Call of Duty: 2022 den Codenamen Project Cortez trägt. Es wird erwartet, dass es eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 wird.“

Als Entwickler fungiert hier ganz sicher wieder Infinity Ward, die nach Treyarch und Sledgehammer Games an der Reihe sind. Weitere Details sind nicht bekannt, die wohl auch nicht vor 2022 zu erwarten sind,

Bis dahin kann man sich mit Call of Duty: Vanguard austoben, das gerade erst den Open Beta Test verlassen hat. Noch vor Ende diesen Jahres können Vanguard-Spieler zudem wieder in ein vollständig integriertes neues Call of Duty: Warzone-Erlebnis mit einer brandneuen Map, neuem Gameplay und neuen Listen eintauchen.

So ergibt sich ein vollkommen miteinander verknüpftes Call of Duty-Erlebnis, das wohl auch auf den Ableger im nächsten Jahr übertragen wird. – alles Dank der in Modern Warfare eingeführten Call of Duty-Engine der nächsten Generation.

„Call of Duty: Vanguard liefert eine umwerfende Bandbreite an Spielerlebnissen für die gesamte Call of Duty-Community. Die umfang- und abwechslungsreichen Inhalte von Vanguard sind ein Markenzeichen des Spiels – mit mehr Multiplayer-Maps am Tag der Veröffentlichung als je zuvor sowie dem allerersten Zombies-Crossover in der Geschichte von Call of Duty“, so Johanna Faries, General Manager, Call of Duty, Activision. „Warzone-Fans erwarten unzählige aufregende Neuerungen als Teil der neuen Veröffentlichung. Wir können es kaum erwarten, ihnen mehr darüber zu erzählen.“

Call of Duty: Vanguard erscheint zunächst am 05. November 2021.