Call of Duty: Modern Warfare III – Diese Inhalte werden übertragen

Erstmals in Call of Duty können Spieler einige Inhalte aus Modern Warfare II in das neue Call of Duty: Modern Warfare III übertragen. Damit lässt sich sein Arsenal enorm aufwerten und die besten Waffen & Co. aus beiden erstmals gemeinsam nutzen.

Activision verwendet hierzu den Begriff „Carry Forward“, der ganz einfach beschreiben soll, wie Spielern in Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone ihre aktuell verwendeten Waffen, kosmetische Inhalte, Operators und weitere Belohnungen nutzen und welche davon in Modern Warfare III verfügbar sein werden.

Nicht alle Inhalte können übertragen werden

Dies bedeutet aber auch, dass ein Teil der Inhalte möglicherweise nicht verfügbar sein, wenn es das Gameplay in Modern Warfare III zum Beispiel nicht erlaubt, etwa taktische Amphibienfahrzeug oder bestimmte taktische oder tödliche Ausrüstung aus einem bestimmten Spielmodus. Gleiches gilt auch für einige Skins, die man für diese Items freigeschaltet hat.

Die folgende Grafik zeigt schon einmal grob, welche Waffen und Items auch in Modern Warfare III genutzt werden können:

CoD: Modern Warfare III – Carry Forward-Inhalte

Eine detaillierte Auflistung der Inhalte findet sich auf der offiziellen Webseite von Call of Duty.

Das offizielle Reveal von Call of Duty: Modern Warfare III ist für den 17. August vorgesehen, wie im gestrigen Trailer noch einmal bestätigt wurde. Dieser drehte sich um den Bösewicht Makarov, der im kommenden Shooter wohl aus dem Schatten tritt und eine größere Rolle einnimmt.

Call of Duty: Modern Warfare III selbst erscheint am 10. November 2023 als vollständige Premium-Erfahrung.