Call of Duty: Modern Warfare III – Erstes Gameplay zum neuen Zombies-Mode

Beim heutigen Call of Duty Next-Event wurden die ersten Gameplay-Szenen aus dem Zombies-Mode in Call of Duty: Modern Warfare III enthüllt, der eine brandneue KoOp-Erfahrung im Open-World Konzept liefert.

Zum ersten Mal überhaupt ist damit ein ganz eigener Zombies-Modus verfügbar, der anstelle des klassischen rundenbasierten Modus tritt. Dies als Open-World-PvP-Mode auf der größten Call of Duty Zombies-Karte aller Zeiten, die es bisher gab.

Somit muss man sich nicht immer schwerer werdenden Runden behaupten, wo man alle Zombies töten muss, stattdessen setzt man auf Zonen, die verschiedene Herausforderungen bieten. Die jeweils nächste Zone wird immer anspruchsvoller, aber auch die Belohnungen größer.

Insgesamt gibt es drei Zonen (Low, Mid und High), in denen die Gesundheit der Feinde immer weiter erhöht wird. Damit orientiert man sich an dem klassischen Konzept des früheren Zombies-Mode.

Zudem wird hier Aether-Storyline aus den letzten Spielen fortgesetzt, einschließlich typischer Zombies-Features wie Pack-a-Punch, Mystery Box, neue Wondert-Weapons und vieles mehr. Auch die Easter Eggs kehren zurück, bei denen die Spieler komplizierte Rätsel lösen müssen, um die Story voranzutreiben und neue Inhalte freischalten zu können.

Exklusiver PlayStation-Inhalt – Lockpick Operator Pack

Mit dem Lockpick Operator Pack bekommen PlayStation-Spieler auch diesmal wieder einen exklusiven Inhalt, der durch die Vorbestellung des Shooter gewährt wird.

Darin enthalten sind die Nahkampfwaffe Starry Knife und das American Gothic-SMG. Dies geht auf Elodie „Lockpick“ Micheaux zurück, ein gerissener Kunstdieb mit edlen Beweggründen und ein aufregender neuer Operator für Modern Warfare, schreibt Activision hierzu.

Ansonsten verspricht man zum Launch von Call of Duty: Modern Warfare III 30 Waffen plus einzigartiger Skins, die sich wiederum beim Waffenschmied weiter aufwerten lassen.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November 2023, während die ersten Beta-Testphasen in Kürze stattfinden.