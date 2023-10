Call of Duty: Modern Warfare III – Multiplayer-Trailer & Open Beta Start

Activision zeigt einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare III, mit dem man noch einmal den Start der Open Beta für Early Access-Spieler bestätigt. Diese können ab dem 06. Oktober loslegen.

Die Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare III ist eine erstmalige Chance, um den diesjährigen Shooter auszuprobieren und wichtiges Feedback zu geben. Dem voraus geht das nächste Call of Duty Next-Event, das sich noch einmal komplett dem Multiplayer widmen wird.

Geplant ist unter anderem ein Showcase der Maps, ein Blick auf den Zombies-Mode, die Premiere des neuen Warzone und vieles mehr. Das Call of Duty Next-Event lässt sich auf offiziellen Call of Duty-Kanälen, einschließlich Twitch und YouTube verfolgen.

Premiering live at #CODNext on October 5 at 9AM PT 🗓️#MW3 Multiplayer, Zombies, Call of Duty #Warzone, and Warzone Mobile 💥 pic.twitter.com/PcjZlbAJR9 — Call of Duty (@CallofDuty) October 1, 2023

Call of Duty: Modern Warfare III Open Beta

Im Anschluss an das Call of Duty Next Event starten die ersten Beta-Phasen, zunächst für die Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare III auf PlayStation am 6. Oktober. Dem folgt vom 08. bis 10. Oktober die Open Beta-Phase für alle PlayStation Spieler, sowie vom 12. bis 13. Oktober für die Vorbesteller auf Xbox und dem PC. Vom 14. bis 16. Oktober ist die letzte Phase geplant, an der alle Spieler unabhängig von Plattform oder Vorbestellung teilnehmen können.

Der Multiplayer in von Call of Duty: Modern Warfare III basiert auf der Struktur von Modern Warfare 2, einschließlich einem deutlich verbessertem Perk-System, neue Gesundheits- und Minikartenfunktionen sowie neue Karten, überarbeitete Karten, Gunsmith-Updates und neuen Waffen. Geboten werden zunächst 16 „neue“ Karten, darunter modernisierte Karten früherer Call of Duty-Ableger, die auch im Trailer in den Mittelpunkt gerückt werden.

Weitere Details werden beim Call of Duty Next Event erwartet, während das Spiel an sich offiziell am 10. November erscheint.