Call of Duty: Modern Warfare III – Kampagnen-Gameplay & Open Beta Termine

Activision nutzt die Gamescom, um einen ersten Blick auf die Kampagne in Call of Duty: Modern Warfare III zu werfen, die hierzu ein umfangreiches Gameplay zeigen. Darin präsentiert man die erste Mission daraus – Operation 627.

Im Zordaya-Gefängniskomplex gibt es jemanden, der das Blatt im kommenden Konflikt in Modern Warfare III wenden kann. Das Alpha-Team dringt vom Wasser aus ein, während die Teams Bravo und Charlie bei einer Operation im Kastowischen Meer helfen.

Die vollständige Kampagne ist erneut eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung und über den Campaign Early Access verfügbar, der in allen digitalen Vorbestellungsausgaben von Modern Warfare III enthalten ist.

Modern Warfare III: Open Beta Termine

Außerdem wurden heute die Termine für die Open Beta-Phase enthüllt, die im Oktober startet. Die Beta wird bereits eine Vielzahl von Karten enthalten – sowohl eine Auswahl von Kernkarten aus den modernisierten 16 Originalen in Call of Duty: Modern Warfare 2 als auch neue Erfahrungen in den Ground War-Modi und eine Auswahl neuer Loadouts.

An beiden Multiplayer-Beta-Wochenenden gibt es Early-Access-Tage sowie eine offene Beta-Phase, die zuerst auf PlayStation stattfindet. Das erste Beta-Wochenende ist für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar und beginnt am Freitag, den 6. Oktober und endet am Dienstag, 10. Oktober. Wer das Spiel auf PlayStation 4 oder PlayStation 5 vorbestellt hat, kann am Freitag, den 6. Oktober mit dem Spielen der Beta beginnen. Der Rest des Wochenendes, von Sonntag, 8. Oktober bis 10. Oktober ist für alle PlayStation-Spieler unabhängig vom Vorbestellungsstatus zugänglich.

Das zweite Beta-Wochenende gilt für alle Plattformen und wird am Donnerstag, 12. Oktober beginnen und am Montag, 16. Oktober enden. Dies ist ein kostenloses Open Beta-Wochenende für alle Besitzer von PlayStation 4 und 5, unabhängig von ihrem Vorbestellerstatus.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint offiziell am 10. November 2023.