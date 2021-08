Call of Duty: Vanguard erscheint als Cross-Gen Titel in diesem Jahr

Auch das diesjährige Call of Duty, das von Sledgehammer Games entwickelt wird, erscheint wieder als Cross-Gen Titel, und zwar noch in diesem Jahr. Das bestätigt Publisher Activision im aktuellen Finanzbericht.

Zuvor gab es Berichte, wonach die Entwicklung aufgrund von Streitigkeiten zwischen den Studios ins straucheln geraten ist. Dennoch scheint man auf Kurs und strebt einen Release im vierten Quartal des Jahres an, also irgendwann zwischen Oktober und Dezember.

Auf der dazugehörigen Investorenkonferenz sagte President und COO bei Activision Daniel Alegre:

„Unsere Teams arbeiteten weiterhin hart am nächsten Premium Call of Duty Release, der für das das vierte Quartal eingeplant ist. Von einem Settings, das unsere Fans kennen und lieben, bis hin zu einer unglaublichen Menge an Inhalten in der Entwicklung, einschließlich eines umfangreichen Live-Ops-Plans, glauben wir, dass diese Veröffentlichung unglaublich gut ankommen wird.“

