Beyond Good and Evil 2 wird wohl ein Next-Gen Only Titel

Obwohl schon fast ein Jahrzehnt in Entwicklung, erscheint Beyond Good and Evil 2 wohl ausschließlich für die neueren Konsolen. Das war aber ohnehin zu erwarten.

Dass Ubisoft einen Release ausschließlich auf PS5 und Xbox Series X, sowie PC anstrebt, darauf deutet die offizielle Beta Seite (via), wo nur diese Plattformen genannt werden. Bis es zum geplanten Beta Test kommt, wird es vermutlich aber noch eine ganze Weile dauern.

Aktuellen Berichten zufolge steht die Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 weiterhin am Anfang. Laut Ubisoft wird Beyond Good & Evil 2 ein AAAA-Erlebnis. Vermutet wird dahinter ein Projekt, dass wirklich gewaltig und kostenintensiv ist und damit den üblichen Rahmen eines Triple-A Spiels sprengt. Wohl mit ein Grund, warum die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 bereits so viel Zeit und somit auch sicherlich viele Ressourcen verschlingt.

Ob Beyond Good and Evil 2 überhaupt noch das Spiel ist, das vor Jahren geleakt wurde, darf ebenfalls bezweifelt werden, da inzwischen auch der Chef-Designer Michel Ancel das Unternehmen verlassen hat. Möglicherweise wird der Titel aber noch ein echter Vapoware und schafft es niemals zur finalen Veröffentlichung.

Offizielle Details zu Beyond Good and Evil 2 sind allzu bald jedenfalls nicht zu erwarten. Der Titel findet bislang keinerlei Erwähnung in den Release-Plänen des Publisher bis 2023.