Call of Duty: Vanguard mit 20 Multiplayer-Karten & Zombies zum Launch

Neben ersten Details zur Kampagne in Call of Duty: Vanguard hat Sledgehammer Games jetzt auch weitere Details zum Multiplayer-Part enthüllt, der im November mit 20 Karten startet.

16 Karten davon stehen alleine für die Core-Erfahrung, die auf einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen mit adrenalingeladener Action basieren. Hier erwarten euch intensive Call of Duty-Battles, die euch auf eurer Reise zu einem der ursprünglichen Special Forces Operators aufsteigen lassen.

„Sledgehammer Games bringt den rasanten taktischen Ego-Kampf und erweitert ihn mit vielen weiteren Gameplay-Möglichkeiten. Dazu gehören ein fortschrittliches Gunsmith- und Calibre-System, das immersive und reaktive Umgebungen auf ein neues Niveau bringt, sowie die nächste Generation des bahnbrechenden 2v2-Gunfight-Modus, der erstmals in Modern Warfare eingeführt wurde; Champion Hill. Stellt euch darin einen schnellen Kampf auf engem Raum vor, in dem acht Teams in einer Reihe von Kopf-an-Kopf-Matches gegeneinander antreten, bei denen das letzte Team gewinnt.“ Activision

Call of Duty: Vanguard – Zombies

Auch erste Details zum Zombies-Modus hat man parat, der das erste Franchise Crossover markiert. Call of Duty: Vanguard verspricht einen brandneuen Zombies-Spielmodus, dessen Entwicklung von Treyarch geleitet wird.

Diese kooperative Erfahrung wird fortgesetzt und klingt sich in die Dark Aether-Geschichte ein, um eine tiefgreifende Überlieferung zu schaffen, während gleichzeitig das Kern-Gameplay, für das der Modus berühmt ist, erneuert wird. Entdeckt so die unaussprechlichen Schrecken des Vorläufers von Black Ops Cold War Zombies, während ihr den unerbittlichen Ansturm der Untoten abwehrt.

Zudem verspricht man jede Menge post-Launch Inhalte und einen riesigen Kalender mit neuen Karten, Modi, Playlists, zeitlich begrenzten und saisonalen Events, die zwischen den beiden Spielen integriert werden.

Auf der technischen Seite verspricht man außerdem eine atemberaubende Bildtreue, eine fotorealistische Welt, lebensechte Charaktere und eine beeindruckende Grafikleistung, die das Gameplay verbessert, was Call of Duty: Vanguard zum bis dato fortschrittlichsten Call of Duty-Erlebnis aller Zeiten macht.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 05. November 2021.