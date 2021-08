Quake Remastered überraschend für PS4 erschienen, PS5 Version folgt

Zum Auftakt der QuakeCon hat Bethesda überraschend Quake Remastered für PlayStation 4 veröffentlicht, während eine PS5-Version später folgt.

In dem aufpolierten Original erlebt man den Kult-Shooter mit bis zu 4K-Auflösung und Widescreen-Support (PC), verbesserten Modellen, dynamischer Beleuchtung, Anti-Aliasing, Tiefenschärfe, dem atmosphärischen Originalsoundtrack und Titelsong von Trent Reznor und vieles mehr.

Quake Remastered enthält die beiden ursprünglichen Erweiterungspakete „Scourge of Armagon“ und „Dissolution of Eternity“ sowie zwei Erweiterungen, die vom Team bei MachineGames entwickelt wurden: „Dimension of the Past“ und „Dimension of the Machine“.

Zu dieser heißt es ergänzend:

„Im tiefsten Inneren des Labyrinths liegt ein Kern aus Lava und Stahl, der als Maschine bekannt ist. Kämpfen Sie sich durch Zeit und Raum und stellen Sie sich den Mächten des Bösen, um verlorene Runen zu bergen, die schlummernde Maschine wieder zum Laufen zu bringen und ein Portal zur größten Bedrohung aller Zeiten zu öffnen – und zerstören Sie das Unheil, bevor es uns zerstören kann.“

In Quake schlüpft man in die Rolle Ranger, ein Krieger, der sich mit einem mächtigen Arsenal verschiedenster Waffen gegen korrumpierte Ritter, deformierte Oger und andere seltsame Kreaturen stellt. Auf der Suche nach vier magischen Runen kämpft man sich durch vier verschiedene düstere Dimensionen: eine befallene Militärbasis, ein uraltes Schloss, mit Lava gefüllte Verliese und eine gotische Kathedrale. Erst dann wird es euch möglich sein, das uralte Böse zu besiegen, das die gesamte Menschheit bedroht.

Solo oder im KoOp

Die Kampagne und Erweiterungen können sowohl solo, wie auch mit bis zu drei weiteren Spielern online oder im lokalen Splitscreen-Koop erlebt werden. Zudem verspricht man rasante, actiongeladene, kompetitive Matches für acht (online) oder vier Spieler (lokaler Splitscreen) mit Server-Support für Online-Spielersuche sowie P2P-Support für eigene Matches.

Quake Remastered ist für 9,99 EUR im PlayStation Store erhältlich.