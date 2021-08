The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition für November angekündigt

Neben Quake bekommt auch The Elder Scrolls: Skyrim eine weitere Neuauflage, das im November als Anniversary Edition erscheint.

Damit feiert Bethesda das 10-jährige Jubiläum der Serie, jedoch nicht nur als simplen Re-Release, sondern mit neuen Inhalten, die aus dem Creation Club stammen. Dazu gehören neue Quests und Aktivitäten, wie Fishing, Survival Mode & mehr.

Damit erwartet euch die definitivste Version von Skyrim, schreibt Bethesda. Zusätzlich zu den drei oben genannten kostenlosen Creation Club-Items enthält diese Version das Vollspiel plus alle drei Erweiterungen und über 500 einzigartige Inhalte aus dem Creation Club, einschließlich bereits vorhandener und neuer Quests, Dungeons, Bosse, Waffen, Zaubersprüche und mehr.

Free Upgrade

Zudem bietet man einen kostenlosen Upgrade-Pfad an, wenn man die The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition zunächst auf PS4 und Xbox One kauft und dann zur PS5 und Xbox Series wechselt. Besitzer der bestehenden The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition können immerhin noch ein kostenpflichtiges Upgrade durchführen.

„Nach zehn Jahren können wir mit Sicherheit sagen, dass es die Fans von Skyrim sind, die das Spiel zum Leuchten bringen und sein Jubiläum feiernswert machen. Im kommenden November können wir es kaum erwarten, einen modernen Klassiker erneut zu besuchen und die Feierlichkeiten mit euch zu teilen, also verpasst es nicht.“ Bethesda

The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition erscheint am 11. November 2021.