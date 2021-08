Call of Duty: Vanguard – Release im November & weitere Details

Zum heutigen Live Reveal von Call of Duty: Vanguard in Warzone wurde das Release-Datum zum Shooter enthüllt, das im November geplant ist.

Erhebt euch. An jeder Front. Kämpft zu Luft über dem Pazifik, springt über Frankreich ab, verteidigt Stalingrad mit der Präzision einer Scharfschützin und schießt durch vorrückende Truppen in Nordafrika, heißt es in der Ankündigung.

Eine fesselnde Kampagne

Die Call of Duty-Reihe kehrt mit Call of Duty: Vanguard zurück, in der Spieler packende Schlachten und Kämpfe erleben, die ein bislang unbekanntes globales Ausmaß des Zweiten Weltkriegs wiederspiegeln. In einer fesselnden Einzelspielerkampagne erhebt sich eine Gruppe Soldaten aus verschiedenen Ländern gegen die größte Bedrohung der Welt. Spieler werden auch im unverwechselbaren Mehrspieler-Erlebnis und einer aufregenden, neuen Zombies-Erfahrung ihre Spuren hinterlassen.

Call of Duty: Vanguard verspricht direkt zum Launch eine unvergleichlichen Call of Duty: Warzone-Integration, wobei plattformübergreifender Fortschritt und Crossgen-Play verfügbar sind.. Außerdem stehen nach dem Start wieder gewaltige, kostenlose Inhaltsupdates auf dem Plan, die neue Multiplayer-Karten, Modi, saisonale Events, Highlights für die Community und mehr zum Spiel hinzufügen.

Wie gewohnt findet außerdem ein Beta Test statt, für den man sich einen Vorabzugang sichern kann, unter anderem über die Vorbestellung des Spiels.

Cross-Gen Edition und mehr

Call of Duty: Vanguard erscheint auch diesmal für beide Generation, allerdings wieder ohne kostenloses Upgrade. Dafür kann man direkt zur Call of Duty: Vanguard Cross-Gen Edition greifen, die beide Versionen umfasst. Darin enthalten ist außerdem:

Vanguard für PS4/PS5

Vorab-Mehrspieler-Betazugang

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

5 Stunden 2xWEP

Wer sich für die Ultimate Edition entscheidet, bekommt das volle Call of Duty-Paket, inkl.:

Vanguard für PS4/PS5

Vorab-Mehrspieler-Betazugang

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

Einsatzgruppe 1-Paket

5 Stunden 2xEP + 5 Stunden 2xWEP

Vanguard-Battle Pass-Bundle

Call of Duty: Vanguard erscheint am 05. November 2021. Weitere Details folgen in Kürze!