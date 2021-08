Call of Duty: Vanguard offiziell angekündigt, Premiere am Donnerstag

Nach diversen Leaks und Gerüchten hat Activision jetzt offiziell Call of Duty: Vanguard angekündigt. Hierzu zeigt man einen ersten Teaser.

Bis zur vollständigen Premiere muss man sich allerdings noch ein paar gedulden, die erst am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr geplant ist. Parallel dazu passiert auch wieder etwas Verdansk in Call of Duty: Warzone, also Augen offen halten.

Ergänzend heißt es hierzu auf der offiziellen Seite:

„Am 19. August um 19:30 Uhr MEZ geht die Schlacht von Verdansk in Call of Duty: Warzone los. Kämpft bei der Schlacht von Verdansk mit und erlebt die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard direkt im Spiel. Gehört zu den Ersten im Kampf und werdet belohnt. Meldet euch in Warzone zum Dienst und spielt irgendeine Liste zwischen 18:30 und 19:29 Uhr MEZ. In diesem Zeitraum bekommt ihr kurzzeitig doppelte EP, doppelte Waffen-EP und doppelte Battle Pass-EP, bevor die Schlacht losgeht.“

Wie den Teaser und vorherigen Meldungen zu entnehmen ist, wird der Schauplatz erneut der Zweite Weltkrieg sein, spezifischer die Western Front.

Ob auch der zuvor spekulierte Release-Termin am 05. November zutrifft, ist bislang unbestätigt. Weitere Infos dazu gibt es dann ebenfalls am Donnerstag.